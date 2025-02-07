Посольство Украины: Гуманитарная помощь из Азербайджана действительно спасает жизни

Украина глубоко признательна Азербайджану и лично президенту страны Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи. Эта поддержка имеет жизненно важное значение для украинского народа и функционирования экономики страны.

Украина глубоко признательна Азербайджану и лично президенту страны Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи. Эта поддержка имеет жизненно важное значение для украинского народа и функционирования экономики страны.

Как передает Report, об этом заявил журналистам советник по экономическим вопросам посольства Украины Олег Клынченко в Сумгаите, откуда была отгружена очередная партия гумпомощи.

"Эта помощь действительно спасает украинские жизни, украинский народ и обеспечивает функционирование нашей экономики. Совсем недавно на форуме в Давосе президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев встретились, и эта встреча стала еще одним событием, гарантирующим наше стратегическое партнерство, показателем, что наши отношения имеют прочную основу", - заявил он.

По словам Клынченко, знаково, что отправка новой партии помощи совпала с датой, когда отмечается 33-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном.

"У нас есть общие цели по обеспечению, развитию, гарантированию региональной стабильности, регионального мира и регионального торгового сотрудничества. Рады видеть, как торговля между нами становится более сложной, более комплексной, что выгодно как Азербайджану, так и нам", - заключил он.