Посольство Украины: Азербайджан с первых дней войны оказывал поддержку украинцам

Посольство Украины: Азербайджан с первых дней войны оказывал поддержку украинцам

Посольство Украины выразило благодарность Азербайджану за посильную гуманитарную помощь с начала войны.

Как передает Report, пост благодарности опубликован в соцсетях по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

"Мы чтим память тех, кто защищал и поддерживал человечество в самые трудные времена. Для Украины этот день имеет особое значение", - говорится в публикации.

В посольстве отметили, что гуманитарная поддержка международных и общественных организаций, стран-доноров, бизнеса и простых людей, выражающих солидарность с Украиной, позволяет преодолевать трудности.

"Выражаем особую благодарность дружественному Азербайджану, его руководству и всему народу, которые с первых дней войны оказывали поддержку Украине. Мы искренне благодарим Вас за гуманитарную помощь, особенно в области энергетики, а также за программы реабилитации и оздоровления детей, пострадавших от войны", - говорится в публикации.