Посольство Турции: Желаем успехов победоносной Азербайджанской армии

Желаем успехов победоносной азербайджанской армии, укрепившей суверенитет и территориальную целостность страны в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе несколько дней назад.

Желаем успехов победоносной Азербайджанской армии, укрепившей суверенитет и территориальную целостность страны в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе несколько дней назад.

Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".

"27 сентября, в день памяти наших азербайджанских братьев, погибших в Отечественной войне за свободу Карабаха, мы хотели бы пожелать успехов победоносной Азербайджанской армии, укрепившей суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе несколько дней назад", - говорится в публикации.