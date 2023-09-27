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Посольство Турции: Желаем успехов победоносной Азербайджанской армии

Посольство Турции: Желаем успехов победоносной Азербайджанской армии Желаем успехов победоносной азербайджанской армии, укрепившей суверенитет и территориальную целостность страны в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе несколько дней назад.
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 11:14
Посольство Турции: Желаем успехов победоносной Азербайджанской армии

Желаем успехов победоносной Азербайджанской армии, укрепившей суверенитет и территориальную целостность страны в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе несколько дней назад.

Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипломатического представительства в социальной сети "Х".

"27 сентября, в день памяти наших азербайджанских братьев, погибших в Отечественной войне за свободу Карабаха, мы хотели бы пожелать успехов победоносной Азербайджанской армии, укрепившей суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе несколько дней назад", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish Embassy wishes success to Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyi: “Ərazi bütövlüyünü möhkəmləndirən Azərbaycan Ordusuna uğurlar arzulayırıq"

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