Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана.

Как сообщает Report, в дипмиссии обнародовали номера телефонов для связи по вопросам помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Граждане могут связаться по следующим телефонам:

Общий телефон: +994 12 444 73 20

Консульский отдел: +994 12 444 73 43

Горячая линия: +994 51 206 08 04

Электронная почта: [email protected]

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 7 108 человек, 40 910 получили ранения.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.