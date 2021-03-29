Посольство Турции раскрыло новые детали безвизового режима

Посольство Турции в Азербайджане поделилось информацией, где разъяснило новые правила въезда и выезда граждан Азербайджана и Турции на основе биометрического удостоверения личности нового поколения с 1 апреля 2021 года.

Посольство Турции в Азербайджане поделилось информацией, где разъяснило новые правила въезда и выезда граждан Азербайджана и Турции на основе биометрического удостоверения личности нового поколения с 1 апреля 2021 года.

Об этом передает Report со ссылкой на официальную страницу посольства в Facebook.

"Граждане двух стран смогут путешествовать в другую страну без визы в течение 90 дней, используя удостоверение личности нового формата. Гражданам Азербайджана по прибытии в Турцию, а гражданам Турции при выезде из Турции, будет предоставлена ​​"Форма въезда-выезда" на двух языках с приложением штампов въезда-выезда. Граждане обеих стран должны предъявить документ сотрудникам пограничных пунктов вместе со своими удостоверениями личности во время транспортировки, а также въезда и выезда в Турцию и в Азербайджан."

Как заявляет посольство Турции, биометрическое удостоверение личности нового поколения может использоваться в качестве проездного документа только для прямых поездок между Турцией и Азербайджаном.

"Заявления на вид на жительство не могут быть поданы биометрическими удостоверениями личности нового поколения", - добавляет посольство.