Посольство Турции: Память Гейдара Алиева будут чтить вечно

"Память являющегося гордостью всего тюркского мира всемирно известного мудрого политика и выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева будут чтить вечно".

"Память являющегося гордостью всего тюркского мира всемирно известного мудрого политика и выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева будут чтить вечно".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в Twitter посольства Турции в Азербайджане по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"С глубоким уважением чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева в связи со 100-летием со дня его рождения", - говорится в публикации.