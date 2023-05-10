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Посольство Турции: Память Гейдара Алиева будут чтить вечно

Посольство Турции: Память Гейдара Алиева будут чтить вечно "Память являющегося гордостью всего тюркского мира всемирно известного мудрого политика и выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева будут чтить вечно".
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 13:00
Посольство Турции: Память Гейдара Алиева будут чтить вечно

"Память являющегося гордостью всего тюркского мира всемирно известного мудрого политика и выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева будут чтить вечно".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации в Twitter посольства Турции в Азербайджане по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"С глубоким уважением чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева в связи со 100-летием со дня его рождения", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyi: "Heydər Əliyevin adı əbədiyyətə qədər ehtiramla xatırlanacaq"

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