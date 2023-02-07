Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с помощью пострадавшим от землетрясения

Посольство Турции в Азербайджане обратилось к гражданам страны, желающим оказать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.
Как сообщили Report в дипмиссии, пострадавшим в основном нужна зимняя одежда, в том числе куртки, брюки, перчатки, носки.
Кроме того, людям, которые оказались в трудной ситуации, нужны палатки, кровати, одеяла, матрасы, фонарики, генераторы, портативные зарядные устройства.
Помощь собирается в мебельном магазине "Doğtaş”, находящийся по адресу: Баку, проспект Бабека, 27.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погиб 3 381 человек, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.