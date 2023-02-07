Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с помощью пострадавшим от землетрясения

Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с помощью пострадавшим от землетрясения

Посольство Турции в Азербайджане обратилось к гражданам страны с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения

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Посольство Турции в Азербайджане обратилось к гражданам страны, желающим оказать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения. Как сообщили Report в дипмиссии, пострадавшим в основном нужна зимняя одежда, в том числе куртки, брюки, перчатки, носки. Кроме того, людям, которые оказались в трудной ситуации, нужны палатки, кровати, одеяла, матрасы, фонарики, генераторы, портативные зарядные устройства. Помощь собирается в мебельном магазине "Doğtaş”, находящийся по адресу: Баку, проспект Бабека, 27. 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погиб 3 381 человек, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Turkish Embassy appeals to Azerbaijani citizens over assistance to earthquake victims