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Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с помощью пострадавшим от землетрясения

Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с помощью пострадавшим от землетрясения Посольство Турции в Азербайджане обратилось к гражданам страны с просьбой оказать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 11:37
Посольство Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с помощью пострадавшим от землетрясения

Посольство Турции в Азербайджане обратилось к гражданам страны, желающим оказать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

Как сообщили Report в дипмиссии, пострадавшим в основном нужна зимняя одежда, в том числе куртки, брюки, перчатки, носки.

Кроме того, людям, которые оказались в трудной ситуации, нужны палатки, кровати, одеяла, матрасы, фонарики, генераторы, портативные зарядные устройства.

Помощь собирается в мебельном магазине "Doğtaş”, находящийся по адресу: Баку, проспект Бабека, 27.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате погиб 3 381 человек, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.

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Версия на английском языке Turkish Embassy appeals to Azerbaijani citizens over assistance to earthquake victims
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyi zəlzələdən zərərçəkənlərə yardımla bağlı Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib

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