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Посольство Турции: Будем развивать связи с братским Азербайджаном

Посольство Турции: Будем развивать связи с братским Азербайджаном "Будем развивать связи с дорогим Азербайджаном в рамках целей и общих перспектив Шушинской декларации".
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 11:31
Посольство Турции: Будем развивать связи с братским Азербайджаном

"Будем развивать связи с братским Азербайджаном в рамках целей и общих перспектив Шушинской декларации".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Турции в Азербайджане в Twitter.

Посольство Турции поздравило Азербайджан со второй годовщиной подписания Шушинской декларации: "Поздравляем со второй годовщиной Шушинской декларации, возвысившей наши исторические отношения с Азербайджаном до союзнического уровня".

Отметим, что сегодня отмечается два года со дня подписания "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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