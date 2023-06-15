Посольство Турции: Будем развивать связи с братским Азербайджаном

"Будем развивать связи с дорогим Азербайджаном в рамках целей и общих перспектив Шушинской декларации".

"Будем развивать связи с братским Азербайджаном в рамках целей и общих перспектив Шушинской декларации".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Турции в Азербайджане в Twitter.

Посольство Турции поздравило Азербайджан со второй годовщиной подписания Шушинской декларации: "Поздравляем со второй годовщиной Шушинской декларации, возвысившей наши исторические отношения с Азербайджаном до союзнического уровня".

Отметим, что сегодня отмечается два года со дня подписания "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.