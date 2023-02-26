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Посольство США выразило соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии

Посольство США выразило соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии Сегодня мы присоединяемся к скорби азербайджанцев.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 11:42
Посольство США выразило соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии

Сегодня мы присоединяемся к скорби азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом написано в Twitter посольства США в Азербайджане.

"Мы приносим свои соболезнования семьям погибших в Ходжалы в 1992 году", - говорится в сообщении.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду примерно 2 500 ходжалинцев попытались выбраться из города в надежде добраться до Агдама и найти там убежище. Но армяне жестоко расправились с мирным населением, расстреливая и убивая безоружных людей, в том числе детей, стариков и женщин.

Во время этого очередного массового кровопролития, учиненного армянскими агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi: "Biz bu gün azərbaycanlıların matəminə qoşuluruq"

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