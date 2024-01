Посольство США выразило соболезнования Азербайджану

Посольство США выразило соболезнования в связи с гибелью новорожденных при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку.

Как передает Report, об этом посольство США написало в социальной сети "Х".

"Выражаем искренние соболезнования семьям четырех новорожденных, погибших сегодня при пожаре в Республиканском перинатальном центре. Allah rəhmət eləsin! Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в публикации.

В результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четыре ребенка, три человека отравились дымом.