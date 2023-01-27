Посольство США выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Twitter.
"Мы выражаем соболезнования семье Орхана Аскерова, погибшего во время инцидента, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.