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Посольство США выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство США выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана Посольство США в Азербайджане выражает соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 13:03
Посольство США выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"Мы выражаем соболезнования семье Орхана Аскерова, погибшего во время инцидента, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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