Посольство США в Азербайджане предупредило о случаях мошенничества с лотереей Грин-карт

Посольство США в Азербайджане предупредило о возможных случаях мошенничества в связи с официальной визовой лотерей "Грин карт".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, в последнее время увеличилось количество мошеннических рассылок участникам данной программы.

Отмечается, что авторы электронных писем выдают себя за представителей правительства США, чтобы убедить подавших заявки на участие в визовой лотерее перечислить им деньги.

"Подобные лица могут связаться с вами, чтобы попросить вас предоставить им вашу личную информацию для участия в программе визовой лотереи. Эти организации не преследуют ваши интересы.",- говорится в сообщении посольства.

Кроме того, в посольстве вновь подчеркнули, что посольство США не работает и не поддерживает какие-либо местные организации , называющих себя Greencard.