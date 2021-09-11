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Посольство США в Азербайджане поминает жертв теракта 11 сентября

Посольство США в Азербайджане поминает жертв теракта 11 сентября В посольстве США в Азербайджане поминают жертв теракт 11 сентября.
Внешняя политика
11 сентября 2021 г. 10:31
Посольство США в Азербайджане поминает жертв теракта 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане поминают жертв теракта 11 сентября, сообщает Report.

"11 сентября навсегда изменило Америку и весь мир. Присоединяйтесь к нам в этот день, чтобы почтить память погибших героев", - говорится в публикации посольства в Facebook.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

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Версия на английском языке US Embassy in Azerbaijan honors victims of 9/11 tragedy
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində 11 sentyabr faciəsinin qurbanları yad edilir

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