Посольство США в Азербайджане поминает жертв теракта 11 сентября

В посольстве США в Азербайджане поминают жертв теракт 11 сентября.

В посольстве США в Азербайджане поминают жертв теракта 11 сентября, сообщает Report.

"11 сентября навсегда изменило Америку и весь мир. Присоединяйтесь к нам в этот день, чтобы почтить память погибших героев", - говорится в публикации посольства в Facebook.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.