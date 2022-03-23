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Посольство США в Азербайджане отметило Новруз байрамы

Посольство США в Азербайджане отметило Новруз байрамы "Пока азербайджанцы во всем мире празднуют Новруз, сообщество посольства США собралось вместе, чтобы отведать еду, насладиться музыкой, подумать о прошлогодних проблемах и определить свои намерения на будущее".
Внешняя политика
23 марта 2022 г. 20:30
Посольство США в Азербайджане отметило Новруз байрамы

"Пока азербайджанцы во всем мире празднуют Новруз, сообщество посольства США собралось вместе, чтобы отведать еду, насладиться музыкой, подумать о прошлогодних проблемах и определить свои намерения на будущее".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

"Этот год очень знаменателен для обеих стран, так как США и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на новые вызовы в мире, богатые культурные традиции Новруза напоминают нам о нашей общей приверженности построению лучшего мира. С праздником Новруз!" - отмечает посольство.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ Səfirliyində Novruz bayramı qeyd edilib

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