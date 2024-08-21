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Посольство США в Азербайджане организовало лагерь для молодых лидеров в Гусарском районе

Посольство США в Азербайджане организовало лагерь для молодых лидеров в Гусарском районе Посольство США в Азербайджане организовало молодежный лагерь лидерства в селе Имамгулукенд Гусарского района при поддержке финансирования Госдепартамента.
Внешняя политика
21 августа 2024 г. 17:21
Посольство США в Азербайджане организовало лагерь для молодых лидеров в Гусарском районе

Посольство США в Азербайджане организовало лагерь для молодых лидеров из регионов в селе Имамгулукенд Гусарского района при финансовой поддержке Госдепартамента.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети "Х".

В сообщении посольства отмечается, что лагерь провел тренинги по навыкам лидерства и работы в команде для 80 молодых людей из сельской местности.

"Представитель [посольства] по культурным вопросам Рэнди Коул и координатор по работе с выпускниками Ламия Сулейманзаде познакомили участников лагеря с американской культурой. Поздравляем наших организаторов с успешной программой!" - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоUS Embassy in Azerbaijan organizes leadership camp for rural youth
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ səfirliyi Qusar rayonunda Gənc Liderlik Düşərgəsi təşkil edib

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