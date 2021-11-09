Посольство США в Азербайджане о первой годовщине подписания трехстороннего заявления

Посольство США в Азербайджане распространило заявление в связи с первой годовщиной трехсторонних договоренностей, подписанных 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

Посольство США в Азербайджане распространило заявление в связи с первой годовщиной трехсторонних договоренностей, подписанных 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

Как сообщает Report, текст заявления опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

"На этой неделе Соединенные Штаты и международное сообщество отмечают годовщину объявления о прекращении огня, положившего конец 44-дневным ожесточенным боевым действиям между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых в ходе боевых действий в прошлом году", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу обеспечения безопасного, стабильного, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон в настоящее время находится в регионе, чтобы обсудить двусторонние вопросы со всеми тремя странами и изучить возможности для регионального сотрудничества", - отмечается в заявлении.