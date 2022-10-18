Посольство США: Продолжим способствовать процветанию Азербайджана и всего Южного Кавказа

Посольство США поздравило Азербайджан с Днем независимости и заявило о том, что они привержены продвижению мирного процветающего будущего для Азербайджана и южнокавказского региона.

Посольство США в Баку поздравило страну с Днем восстановления независимости и заявило о приверженности продвижению дальнейшего мира и благополучия в Азербайджане и южнокавказском регионе.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в твиттере.

За три десятилетия, прошедшие с момента обретения Азербайджаном независимости, две страны продолжают действовать вместе в вопросах обеспечения энергетической безопасности, борьбы с транснациональными угрозами, развития двусторонней торговли и инвестиций, а также поддержки основных свобод.

"На фоне этих усилий мы по-прежнему привержены продвижению мирного и процветающего будущего для Азербайджана и региона Южного Кавказа", - говорится в публикации, где отмечается, что в этом году США и Азербайджан отмечают также 30-летие установления дипломатических отношений.