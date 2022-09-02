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Посольство: США продолжат поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми

Посольство: США продолжат поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми Госдепартамент США продолжит поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми.
Внешняя политика
2 сентября 2022 г. 03:07
Посольство: США продолжат поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми

Госдепартамент США продолжит поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Посольство заявило, что США и Азербайджан борются с торговлей людьми, преследуя виновных в торговле людьми, защищая жертв и предотвращая случаи торговли людьми.

Временный поверенный в делах США Уго Гевара посетил приют, организованный МВД Азербайджана для обеспечения безопасности жертв торговли людьми. Госдеп и «USAID/Азербайджан» продолжат поддерживать усилия правительства Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: ABŞ Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizəsini dəstəkləməyə davam edəcək

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