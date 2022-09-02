Посольство: США продолжат поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми

Госдепартамент США продолжит поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми.

Госдепартамент США продолжит поддерживать борьбу Азербайджана с торговлей людьми.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Посольство заявило, что США и Азербайджан борются с торговлей людьми, преследуя виновных в торговле людьми, защищая жертв и предотвращая случаи торговли людьми.

Временный поверенный в делах США Уго Гевара посетил приют, организованный МВД Азербайджана для обеспечения безопасности жертв торговли людьми. Госдеп и «USAID/Азербайджан» продолжат поддерживать усилия правительства Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.