Посольство США приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих

Госдепартамент США приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих

Посольство США в Азербайджане приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 10 армянских военных 19 декабря при поддержке ЕС", - говорится в публикации.

19 декабря Азербайджан при посредничестве Европейского Союза передал армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения, задержанных 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара.