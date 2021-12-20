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Посольство США приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих

Посольство США приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих Госдепартамент США приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих
Внешняя политика
20 декабря 2021 г. 10:29
Посольство США приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих
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Посольство США в Азербайджане приветствует передачу Азербайджаном Армении еще 10 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 10 армянских военных 19 декабря при поддержке ЕС", - говорится в публикации.

19 декабря Азербайджан при посредничестве Европейского Союза передал армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения, задержанных 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджара.

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