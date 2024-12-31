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Посольство: США привержены долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности

Посольство: США привержены долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности По завершению 2024 года США продолжают поддерживать свои долгосрочные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности.
Внешняя политика
31 декабря 2024 г. 13:14
Посольство: США привержены долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности

США продолжают поддерживать свои долгосрочные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в соцсети "Х".

В дипмиссии отметили, что в уходящем году две страны провели ряд практических мероприятий в сфере борьбы с терроризмом и торговлей людьми.

"В прошлом году мы провели практические учения по борьбе с терроризмом и торговлей людьми, и для нас было честью, что несколько военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана окончили ведущие военные учебные заведения США. Кроме того, рады поддержать планирование будущего участия Азербайджана в многонациональных учениях и тренингах, которые еще больше укрепят безопасность и поддержат оперативную совместимость с НАТО", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Embassy: US remains committed to its longstanding security relationship with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: ABŞ təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlığın davam etməsinə sadiqdir

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