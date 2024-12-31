Посольство: США привержены долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности
Посольство: США привержены долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасностиПо завершению 2024 года США продолжают поддерживать свои долгосрочные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности.
США продолжают поддерживать свои долгосрочные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в соцсети "Х".
В дипмиссии отметили, что в уходящем году две страны провели ряд практических мероприятий в сфере борьбы с терроризмом и торговлей людьми.
"В прошлом году мы провели практические учения по борьбе с терроризмом и торговлей людьми, и для нас было честью, что несколько военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана окончили ведущие военные учебные заведения США. Кроме того, рады поддержать планирование будущего участия Азербайджана в многонациональных учениях и тренингах, которые еще больше укрепят безопасность и поддержат оперативную совместимость с НАТО", - говорится в публикации.
2024-cü ilin sona çatdığı bir vaxtda ABŞ Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində uzunmüddətli əməkdaşlığının davam etməsinə sadiqdir. Keçən il biz terrorizm və insan alveri ilə mübarizə üzrə praktiki təlimlər keçirdik və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə üzvünün ABŞ-ın yüksək… pic.twitter.com/2i20NiOxTw