Посольство: США привержены долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности

По завершению 2024 года США продолжают поддерживать свои долгосрочные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности.

США продолжают поддерживать свои долгосрочные отношения с Азербайджаном в сфере безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в соцсети "Х".

В дипмиссии отметили, что в уходящем году две страны провели ряд практических мероприятий в сфере борьбы с терроризмом и торговлей людьми.

"В прошлом году мы провели практические учения по борьбе с терроризмом и торговлей людьми, и для нас было честью, что несколько военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана окончили ведущие военные учебные заведения США. Кроме того, рады поддержать планирование будущего участия Азербайджана в многонациональных учениях и тренингах, которые еще больше укрепят безопасность и поддержат оперативную совместимость с НАТО", - говорится в публикации.