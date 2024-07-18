Посольство: США выделили почти 38 млн долларов для программ по разминированию в Азербайджане

С 1999 года Соединенные Штаты Америки предоставили почти 38 миллионов долларов в поддержку гуманитарных программ по разминированию Азербайджана.

С 1999 года Соединенные Штаты Америки предоставили почти 38 млн долларов в поддержку гуманитарных программ по разминированию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети "Х".

Посольство поздравило Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) с 26-ой годовщиной.

"С 26-й годовщиной и спасибо за ваше партнерство! С 1999 год США предоставили почти 38 млн долларов в поддержку гуманитарных программ по разминированию Азербайджана, и наша совместная работа приносит реальную пользу сообществам, пострадавшим от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов", отмечается в сообщении.