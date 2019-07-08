Посольство США поздравило Азербайджан по случаю включения Дворца шекинских ханов в Список всемирного наследия

Посольство США поздравило Азербайджан по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном сообщении дипмиссии.

"Относящиеся к ХХ веку памятники архитектуры знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта в США также были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты культурного наследия по всему миру являются источником вдохновения для посещающих их людей", - отметили в посольстве.