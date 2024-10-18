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Посольство США поздравило Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости

Посольство США поздравило Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости Посольство США поделилось публикацией по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 11:19
Посольство США поздравило Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости

Посольство США поделилось публикацией по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана, которая отмечается 18 октября.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети Х.

"Посольство США выражает свои наилучшие пожелания и поздравления народу Азербайджана по случаю 33-й годовщины восстановления независимости", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке US Embassy congratulates Azerbaijan on Day of Restoration of Independence
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi Azərbaycanı müstəqilliyinin bərpasının ildönümü münasibətilə təbrik edib

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