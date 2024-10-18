Посольство США поздравило Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости

Посольство США поделилось публикацией по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана, которая отмечается 18 октября.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети Х.
"Посольство США выражает свои наилучшие пожелания и поздравления народу Азербайджана по случаю 33-й годовщины восстановления независимости", - говорится в публикации.
The U.S. Embassy sends its best wishes and congratulations to the people of Azerbaijan on the 33rd anniversary of their restored independence.— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku)
pic.twitter.com/pw9qTuQMQN October 18, 2024