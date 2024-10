Посольство США поздравило Азербайджан с 33-й годовщиной восстановления независимости

Посольство США поделилось публикацией по случаю 33-й годовщины восстановления независимости Азербайджана, которая отмечается 18 октября.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипмиссии в социальной сети Х.

"Посольство США выражает свои наилучшие пожелания и поздравления народу Азербайджана по случаю 33-й годовщины восстановления независимости", - говорится в публикации.