Временный поверенный в делах США посетил Аллею шехидов

Посольство США в Азербайджане почтило память жертв трагедии 20 Января.

Как передает Report, временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара посетил Аллею шехидов в Баку.

"Сегодня мы с уважением вспоминаем трагические события Черного Января и глубоко чтим память тех, кто героически пожертвовал своей жизнью за Родину. В этот день памяти, вспоминая их великую жертву, мы выражаем искренние соболезнования их семьям и близким", - приводит слова дипломата посольство в соцсети "Х".