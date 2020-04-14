Посольство США поблагодарило Азербайджан за поддержку

Посольство США В Азербайджане поблагодарило Азербайджан за жест дружбы и солидарности в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Report, соответсвующий пост был опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

"Мы благодарим Центр Гейдара Алиева за то, что он спроектировал американский флаг на одном из самых культовых строений. Этот жест - яркое проявление солидарности с Соединенными Штатами в это непростое время - демонстрирует теплую дружбу, существующую между азербайджанским и американским народами. Вместе мы победим глобальную пандемию COVID-19",- говорится в сообщении.

С 3 апреля флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19.

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, Испании, России, Турции и Великобритании.