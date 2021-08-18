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Посольство США о визите Эрла Литценбергера в Нахчыван

Посольство США о визите Эрла Литценбергера в Нахчыван Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане распространило заявление о визите посла Эрла Литценбергера в Нахчыван.
Внешняя политика
18 августа 2021 г. 20:10
Посольство США о визите Эрла Литценбергера в Нахчыван
Эрл Литценбергер

Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане распространило заявление о визите посла Эрла Литценбергера в Нахчыван.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В понедельник во время своего первого визита в Нахчыванскую Автономную Республику посол Литценбергер был тепло встречен. В ходе визита посол встретился с официальными лицами правительства, учеными и руководителями финансируемых США проектов, а также с пенсионерами. Мы надеемся, что этот визит укрепит связи между Соединенными Штатами Америки и Нахчываном, и побудит большее число нахчыванцев принять участие в программах обмена и стипендиальных программах США".

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Версия на английском языке ФотоUS Embassy issues statement on Litzenberger’s visit to Azerbaijan’s Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ səfirliyi Örl Litzenberqerin Naxçıvana səfəri ilə bağlı açıqlama yayıb

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