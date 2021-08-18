Посольство США о визите Эрла Литценбергера в Нахчыван

Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане распространило заявление о визите посла Эрла Литценбергера в Нахчыван.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане распространило заявление о визите посла Эрла Литценбергера в Нахчыван.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В понедельник во время своего первого визита в Нахчыванскую Автономную Республику посол Литценбергер был тепло встречен. В ходе визита посол встретился с официальными лицами правительства, учеными и руководителями финансируемых США проектов, а также с пенсионерами. Мы надеемся, что этот визит укрепит связи между Соединенными Штатами Америки и Нахчываном, и побудит большее число нахчыванцев принять участие в программах обмена и стипендиальных программах США".