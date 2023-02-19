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Посольство США: мы рассчитываем на продолжение сотрудничества c Азербайджаном

Посольство США: мы рассчитываем на продолжение сотрудничества c Азербайджаном В посольстве США в Баку заявили, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
19 февраля 2023 г. 23:38
Посольство США: мы рассчитываем на продолжение сотрудничества c Азербайджаном

В посольстве США в Баку заявили, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в размещенной на странице в Facebook публикации диппредставительства в связи с 31-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"В этот день в 1992 году США и Азербайджан установили дипломатические отношения. Подводя итоги прошлого года, который ознаменовался 30-летием наших двусторонних отношений, мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества с Азербайджаном в целях обеспечения энергетической безопасности, борьбы с транснациональными угрозами, повышения благосостояния посредством торговли и инвестиций, поддержки основных свобод и налаживания связей между народа США и Азербайджана", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Səfirliyi: “Birləşmiş Ştatlar-Azərbaycan xalqları arasında davamlı əməkdaşlığa niyyətliyik”

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