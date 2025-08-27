О нас

Внешняя политика
27 августа 2025 г. 13:25
Посольство США: Меморандум между Баку и Вашингтоном - начало нового этапа двустороннего сотрудничества

Подписание в Вашингтоне Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США стало началом нового этапа двустороннего сотрудничества.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Баку.

В дипмиссии напомнили, что 8 августа в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа состоялись переговоры между лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых были достигнуты исторические договоренности о прекращении многолетнего конфликта. В тот же день был подписан Меморандум о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства Азербайджан-США.

"Этот шаг будет способствовать укреплению экономических связей между США и Азербайджаном и знаменует начало нового этапа экономического и торгового взаимодействия стран", - отметили в посольстве.

Отметим, что на 7–9 сентября запланирован визит делегации американского бизнес-сообщества в Азербайджан.

Версия на азербайджанском языке Səfirlik: Azərbaycanla ABŞ arasında Vaşinqtonda imzalanan sənəd əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcıdır

