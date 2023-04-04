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Посольство: США горды тем, что оказывают поддержку ANAMA

Посольство: США горды тем, что оказывают поддержку ANAMA Мы горды тем, что оказываем поддержку ANAMA и его отважным сотрудникам.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 15:01
Посольство: США горды тем, что оказывают поддержку ANAMA

Мы горды тем, что оказываем поддержку ANAMA и его отважным сотрудникам.

Как сообщает Report, об этом написано в Twitter посольства США в Азербайджане.

Отмечается, что в целях поощрения регионального мира и сотрудничества с ноября 2021 года США выделили 2,5 млн долларов на операции по разминированию на пострадавших от конфликта территориях: "В Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Соединенные Штаты Америки выражают соболезнования членам семей погибших в результате разрыва мин на затронутых конфликтом территориях".

Отметим, что 4 апреля отмечается как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

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Версия на английском языке US Embassy says 'proud to support ANAMA and its courageous deminers'
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: "ABŞ ANAMA-ya və əməkdaşlarına dəstək olmaqdan qürur duyur”

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