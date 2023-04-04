Посольство: США горды тем, что оказывают поддержку ANAMA

Мы горды тем, что оказываем поддержку ANAMA и его отважным сотрудникам.

Мы горды тем, что оказываем поддержку ANAMA и его отважным сотрудникам.

Как сообщает Report, об этом написано в Twitter посольства США в Азербайджане.

Отмечается, что в целях поощрения регионального мира и сотрудничества с ноября 2021 года США выделили 2,5 млн долларов на операции по разминированию на пострадавших от конфликта территориях: "В Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Соединенные Штаты Америки выражают соболезнования членам семей погибших в результате разрыва мин на затронутых конфликтом территориях".

Отметим, что 4 апреля отмечается как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.