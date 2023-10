Посольство США: Диалог между Азербайджаном и Арменией необходим для нормализации отношений

Для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией странам необходимо вести диалог.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети "Х".

"Вчера, находясь в Баку, старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно встретился с высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсудить поддержку США сторонам [Азербайджану и Армении] в достижении прочного и достойного мира на Южном Кавказе. Диалог между Азербайджаном и Арменией необходим для нормализации отношений", - говорится в публикации.

While in Baku yesterday, Senior Advisor for Caucasus Negotiations Louis Bono met with high-level officials to discuss U.S. support for the parties in reaching a durable and dignified peace in the South Caucasus. Dialogue between Azerbaijan and Armenia is essential to resolving…