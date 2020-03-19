Посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу виз до июня

В связи с угрозой распространения коронавируса посольство Швейцарии в Азербайджане приостановило выдачу шенгенских и национальных виз до 15 июня 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

В заявлении указывается, что прием документов на визу до вышеназванной даты будет осуществляться только в исключительном случае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Ранее сообщалось, что посольство Германии в Азербайджане также приостановило выдачу виз.