Посольство Швеции выразило наилучшие пожелания Азербайджану

Посольство Швеции поздравило Азербайджан с 31-ой годовщиной Дня восстановления независимости.

Посольство Швеции поздравило Азербайджан с 31-ой годовщиной со Дня восстановления независимости.

Как передает Report, поздравления размещены на странице посольства в социальных сетях.

"Сегодня исполняется 31-я годовщина восстановления Независимости Азербайджанской Республики. В этот знаменательный день посольство Швеции в Баку выражает свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Азербайджана. Счастливого Дня восстановления зависимости!" - говорится в публикации.