О нас

Посольство Швеции выразило наилучшие пожелания Азербайджану

Посольство Швеции выразило наилучшие пожелания Азербайджану Посольство Швеции поздравило Азербайджан с 31-ой годовщиной Дня восстановления независимости.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 14:05
Посольство Швеции выразило наилучшие пожелания Азербайджану

Посольство Швеции поздравило Азербайджан с 31-ой годовщиной со Дня восстановления независимости.

Как передает Report, поздравления размещены на странице посольства в социальных сетях.

"Сегодня исполняется 31-я годовщина восстановления Независимости Азербайджанской Республики. В этот знаменательный день посольство Швеции в Баку выражает свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Азербайджана. Счастливого Дня восстановления зависимости!" - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Embassy of Sweden congratulates Azerbaijan on Day of Restoration of Independence
Версия на азербайджанском языке İsveç səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Самое читаемое

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
Ильхам Алиев: Ввод железной дороги из Китая до Каспия позволит увеличить товарооборот
11 октября 2022 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi