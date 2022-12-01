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Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана

Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана Основной целью планируемой поездки президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан является ускорение реализации всех договоренностей, достигнутых в Белграде во время недавнего официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград. Речь и
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 22:43
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана

Основной целью планируемой поездки президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан является ускорение реализации всех договоренностей, достигнутых в Белграде во время недавнего официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград. Речь идет прежде всего о планах по сотрудничеству в области энергетики.

Об этом Report сообщили в посольстве Сербии в Азербайджане, подтвердив, что президент Александр Вучич посетит Азербайджан с рабочим визитом в середине декабря.

В посольстве также отметили, что президент Азербайджана выразил заинтересованность в использовании опыта и знаний сербских институтов, занимающихся интеллектуальными технологиями в сельском хозяйстве.

"У нас есть институт под названием BioSense, который специализируется на применении современных технологий в сельском хозяйстве, и президент Ильхам Алиев считает, что разработки сербских ученых могут быть использованы на освобожденных территориях Азербайджана, где есть большой потенциал для развития современного сельского хозяйства",- добавили в посольстве.

Также ожидается обсуждение участия азербайджанских компаний в строительстве газотурбинных электростанций для производства электроэнергии в Белграде.

Президента Сербии Вучича в поездке будут сопровождать министры энергетики, сельского хозяйства, труда, финансов и другие официальные лица.

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