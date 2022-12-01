Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана

Основной целью планируемой поездки президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан является ускорение реализации всех договоренностей, достигнутых в Белграде во время недавнего официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград. Речь и

Основной целью планируемой поездки президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан является ускорение реализации всех договоренностей, достигнутых в Белграде во время недавнего официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград. Речь идет прежде всего о планах по сотрудничеству в области энергетики.

Об этом Report сообщили в посольстве Сербии в Азербайджане, подтвердив, что президент Александр Вучич посетит Азербайджан с рабочим визитом в середине декабря.

В посольстве также отметили, что президент Азербайджана выразил заинтересованность в использовании опыта и знаний сербских институтов, занимающихся интеллектуальными технологиями в сельском хозяйстве.

"У нас есть институт под названием BioSense, который специализируется на применении современных технологий в сельском хозяйстве, и президент Ильхам Алиев считает, что разработки сербских ученых могут быть использованы на освобожденных территориях Азербайджана, где есть большой потенциал для развития современного сельского хозяйства",- добавили в посольстве.

Также ожидается обсуждение участия азербайджанских компаний в строительстве газотурбинных электростанций для производства электроэнергии в Белграде.

Президента Сербии Вучича в поездке будут сопровождать министры энергетики, сельского хозяйства, труда, финансов и другие официальные лица.