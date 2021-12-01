Посольство Сербии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Сербии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства на странице в Twitter.
"Мы выражаем искренние соболезнования семьям 14 азербайджанских офицеров, погибших в результате трагической катастрофы вертолета. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!"- говорится в сообщении.
30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.