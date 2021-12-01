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Посольство Сербии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Сербии выразило соболезнования Азербайджану Посольство Сербии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 18:30
Посольство Сербии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Сербии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства на странице в Twitter.

"Мы выражаем искренние соболезнования семьям 14 азербайджанских офицеров, погибших в результате трагической катастрофы вертолета. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!"- говорится в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на английском языке Serbian embassy offers condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Serbiya səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verib

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