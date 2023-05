Посольство Сербии: Гейдар Алиев - великий политик и стратег

Посольство Сербии в Баку чтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева мы отдаем дань памяти личности и деятельности этого великого политика и стратега",- отмечается в публикации.