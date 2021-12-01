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Посольство России выразило соболезнования Азербайджану

Посольство России выразило соболезнования Азербайджану Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает Report.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 10:14
Посольство России выразило соболезнования Азербайджану
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Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает Report.

"Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на английском языке Russian embassy expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verib

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