Посольство России: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана

Посольство России выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Report.

Посольство России выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Report.

"Потрясены известием о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель сотрудника службы безопасности Аскерова Орхана Ризван оглу . Глубоко соболезнуем нашим азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся, что данный трагический инцидент будет расследован самым тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание", отмечается в заявлении дипмиссии.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.