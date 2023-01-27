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Посольство России: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана

Посольство России: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана Посольство России выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Report.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 16:33
Посольство России: Потрясены известием о нападении на посольство Азербайджана

Посольство России выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Report.

"Потрясены известием о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель сотрудника службы безопасности Аскерова Орхана Ризван оглу . Глубоко соболезнуем нашим азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся, что данный трагический инцидент будет расследован самым тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание", отмечается в заявлении дипмиссии.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Russian embassy: 'We are shocked by reports of the armed attack on the Azerbaijani embassy'
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyi: “Azərbaycan səfirliyinə hücum xəbərindən sarsılmışıq”

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