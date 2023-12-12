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Посольство России поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

Посольство России поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева Посольство России в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 13:05
Посольство России поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

Посольство России в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, публикация была размещена в телеграм-канале дипмиссии.

"20 лет назад нас покинул общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Чтим светлую память великого советского и азербайджанского государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие нашей общей страны и современного Азербайджана", - говорится в публикации.

В посольстве отметили, что великий лидер Гейдар Алиев заложил основу современных российско-азербайджанских отношений.

"Сегодня Россия и Азербайджан - союзники и стратегические партнеры, подающие пример эффективной экономической кооперации, культурного обмена, поддержания мира и безопасности в регионе", - говорится в публикации.

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