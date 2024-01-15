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Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку.
Внешняя политика
15 января 2024 г. 18:36
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсетях.

"Опечалены известием о взрыве в мебельном цеху в Баку, повлекшем человеческие жертвы. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 6 человек и 24 получили ранения.

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Версия на английском языке Russian Embassy offers condolences in connection with death of people in workshop fire in Baku
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyi Bakıda sexdəki yanğında ölənlərlə bağlı başsağlığı verib

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