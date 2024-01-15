Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку.

Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсетях.

"Опечалены известием о взрыве в мебельном цеху в Баку, повлекшем человеческие жертвы. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 6 человек и 24 получили ранения.