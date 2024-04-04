О нас

Посольство РФ: Азербайджан – важный стратегический партнер и надежный союзник

Посольство РФ: Азербайджан – важный стратегический партнер и надежный союзник Азербайджан – важный стратегический партнер, добрый сосед и надежный союзник России.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 10:18
Посольство РФ: Азербайджан – важный стратегический партнер и надежный союзник

Азербайджан – важный стратегический партнер, добрый сосед и надежный союзник России.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства России в Азербайджане по случаю 32-летия с момента установления дипломатических отношений между странами.

В дипмиссии отмечают, что в основе отношений двух стран лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения: "Развитие взаимодействия между государствами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Активно развивается политический диалог на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей ключевых ведомств, а также парламентской линии".

"Успешно продвигается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот за 2023 год вырос на 17,5%. Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана. На территории Азербайджана реализуются различные инвестпроекты с российским участием. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Embassy: Azerbaijan is an important strategic partner and reliable ally of Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyi: Azərbaycan mühüm strateji tərəfdaş və etibarlı müttəfiqdir

Самое читаемое

В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого правительства Карабаха в изгнании нет
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет
28 марта 2024 г. 11:34
Смертность в Грузии превысила рождаемость
Смертность в Грузии превысила рождаемость
28 марта 2024 г. 15:47
СК РФ: Доказана связь террористов из Крокуса с украинскими националистами
СК РФ: Доказана связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
28 марта 2024 г. 19:11
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
Четыре фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall внесены в список террористов
28 марта 2024 г. 17:43
Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис Нацдвижения
Мдинарадзе: Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения"
28 марта 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi