Посольство РФ: Азербайджан – важный стратегический партнер и надежный союзник

Азербайджан – важный стратегический партнер, добрый сосед и надежный союзник России.

Азербайджан – важный стратегический партнер, добрый сосед и надежный союзник России.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства России в Азербайджане по случаю 32-летия с момента установления дипломатических отношений между странами.

В дипмиссии отмечают, что в основе отношений двух стран лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения: "Развитие взаимодействия между государствами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Активно развивается политический диалог на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей ключевых ведомств, а также парламентской линии".

"Успешно продвигается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот за 2023 год вырос на 17,5%. Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана. На территории Азербайджана реализуются различные инвестпроекты с российским участием. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.