Посольство Польши: Вместе с азербайджанцами оплакиваем погибших в Ходжалы

Посольство Польши в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Сегодня мы присоединяемся к азербайджанцам, оплакивающим погибших в ходе Ходжалинских событий в 1992 году. Выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто потерял членов семьи, друзей и дома в Ходжалы", - говорится в публикации.