Посольство Польши приостанавливает прием документов на получение визы

Консульский отдел посольства Польши в Азербайджане временно приостанавливает прием документов на получение визы.

Как сообщили Report в посольстве, с 16 по 29 марта 2020-го года "из-за угрозы коронавируса COVID 19 приостанавливается прием заявлений на получение национальной визы".

Заявления на получение шенгенской визы, по решению консула, будут приниматься только в экстренных и обоснованных случаях, отметили в посольстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 110 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.