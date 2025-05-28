О нас

Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю праздника 28 Мая Посольство Польши в Азербайджане поздравило страну с Днем независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 09:24
Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посольство Польши в Баку поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как передает Report, публикацией с поздравлением дипломатическая миссия поделилась на своей странице в социальной сети "Х".

"По случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости Посольство Республики Польша в Баку желает мира, благополучия и всего самого наилучшего народу Азербайджана. С Днем независимости", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Мадриде состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана
ФотоВ Мадриде состоялся официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана
28 мая 2025 г. 09:01
Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости
Госсекретарь США поздравил народ Азербайджана с Днем независимости
28 мая 2025 г. 08:42
Глава представительства ЕС в Азербайджане поздравил страну с Днем независимости
Глава представительства ЕС в Азербайджане поздравил страну с Днем независимости
28 мая 2025 г. 02:12
В американском городе Гринвилл 28 мая объявлен Днем независимости Азербайджана
ФотоВ американском городе Гринвилл 28 мая объявлен Днем независимости Азербайджана
28 мая 2025 г. 00:58
В Париже по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся официальный прием
ФотоВ Париже по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана состоялся официальный прием
28 мая 2025 г. 00:50
28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида
28 мая объявлено Днем независимости Азербайджана в округе Майами-Дейд штата Флорида
27 мая 2025 г. 23:44
Азербайджанские студенты приняли участие в престижном Международном форуме Youth Impact в Стамбуле
Азербайджанские студенты приняли участие в престижном Международном форуме Youth Impact в Стамбуле
27 мая 2025 г. 21:23
Шахбаз Шариф: Для меня было честью встретиться с Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном Лачыне
Шахбаз Шариф: Для меня было честью встретиться с Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном Лачыне
27 мая 2025 г. 21:02
Президент Португалии поздравил президента Азербайджана
Президент Португалии поздравил президента Азербайджана
27 мая 2025 г. 20:51
Президент Алжира поздравил главу Азербайджанского государства
Президент Алжира поздравил главу Азербайджанского государства
27 мая 2025 г. 20:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi