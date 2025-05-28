Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посольство Польши в Баку поздравило Азербайджан с Днем независимости.
Как передает Report, публикацией с поздравлением дипломатическая миссия поделилась на своей странице в социальной сети "Х".
"По случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости Посольство Республики Польша в Баку желает мира, благополучия и всего самого наилучшего народу Азербайджана. С Днем независимости", - говорится в сообщении.
On the occasion of the National Holiday of the Republic of Azerbaijan - Independence Day, the Embassy of the Republic of Poland in Baku wishes peace, prosperity and all the best to the People of Azerbaijan. Happy Independence Day! pic.twitter.com/bDUb0hygdH