Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

Посольство Польши в Баку поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как передает Report, публикацией с поздравлением дипломатическая миссия поделилась на своей странице в социальной сети "Х".

"По случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости Посольство Республики Польша в Баку желает мира, благополучия и всего самого наилучшего народу Азербайджана. С Днем независимости", - говорится в сообщении.