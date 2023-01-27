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Посольство Польши осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Посольство Польши осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Посольство Польши в Азербайджане осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 17:17
Посольство Польши осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Посольство Польши осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"Посольство Польши в Азербайджане решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Приносим соболезнования семье погибшего начальника службы безопасности посольства. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта",- говорится в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Polşa səfirliyi Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumu pisləyib
Версия на английском языке Embassy of Poland condemns attack on Azerbaijani embassy in Tehran

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