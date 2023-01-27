Посольство Польши осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Посольство Польши в Азербайджане осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Посольство Польши осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"Посольство Польши в Азербайджане решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Приносим соболезнования семье погибшего начальника службы безопасности посольства. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта",- говорится в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.