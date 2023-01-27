Посольство Палестины: С большой грустью восприняли известие об убийстве сотрудника посольства Азербайджана

Посольство Палестины в Азербайджане выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране и гибелью его сотрудника.

Посольство Палестины в Азербайджане выразило соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране и гибелью его сотрудника.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"C большой грустью восприняли известие об убийстве сотрудника посольства Азербайджана Орхана Аскерова. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего и нашим коллегам в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", говорится в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.