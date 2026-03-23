Посольство Пакистана в Баку отметило 79-ю годовщину независимости страны

В посольстве Пакистана в Азербайджане в честь Дня независимости состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага под звуки национального гимна.

Как сообщает Report, сегодня Пакистан празднует 79-ю годовщину обретения независимости.

Во время церемонии посол Пакистана Гасым Мохиуддин выразил признательность азербайджанской стороне за оказываемую дипломатическую поддержку.

"Как всегда, мы благодарны Азербайджану за солидарность с нами по вопросу Джамму и Кашмира", - сказал он.

Мохиуддин также обратил внимание на непростую обстановку на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии и отдельно остановился на проблеме террористических угроз, исходящих с территории Афганистана.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что устойчивый мир в Южной Азии невозможен до тех пор, пока проблема Джамму и Кашмира не получит урегулирования в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Мы боремся за свободу. Поэтому еще раз спасибо Азербайджану за вашу неизменную дипломатическую и моральную поддержку", - заключил он.