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Посол: Пакистан благодарен Азербайджану за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира

Посол: Пакистан благодарен Азербайджану за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира Азербайджан, пережив горький опыт оккупации своих территорий, понимает боль Пакистана и солидарен с нами вопросах справедливости относительно Джамму и Кашмира.
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 12:07
Посол: Пакистан благодарен Азербайджану за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира

Азербайджан, пережив горький опыт оккупации своих территорий, понимает боль Пакистана и солидарен с нами вопросах справедливости относительно Джамму и Кашмира.

Как сообщает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи заявил на мероприятии, посвященном Дню траура по Кашмиру.

По его словам, 27 октября ежегодно отмечается как День траура по Кашмиру.

Пакистанский дипломат подчеркнул, что "страдания кашмирского народа усилились после того, как Индия 5 августа 2019 года аннулировала особый статус этих территорий, отменив статьи 370 и 35-А Конституции Индии", гарантирующие широкую автономию этому региону.

Данные действия, как утверждает посол, являются явным нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Гости мероприятия смогли также ознакомиться с фотовыставкой, на которой представлены фотографии кашмирцев, пострадавших от индийской оккупации.

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Версия на английском языке Ambassador: Pakistan is grateful to Azerbaijan for support in Jammu and Kashmir issue
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Pakistan Cammu və Kəşmir məsələsində göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana minnətdardır”

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