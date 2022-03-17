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Посольство Пакистана в Азербайджане организовало мероприятие в честь Дня Пакистана

Посольство Пакистана в Азербайджане организовало мероприятие в честь Дня Пакистана "23 марта особенный день для нас, в этот день образовалось Пакистанское государство. Пакистанцы - гордая нация, которые хотят жить в благополучии и мире. Последние два года были проблемными для всех стран из-за пандемии. Сегодня мы можем заявить, что 70%
Внешняя политика
17 марта 2022 г. 20:58
Посольство Пакистана в Азербайджане организовало мероприятие в честь Дня Пакистана

"23 марта - особенный день для нас, в этот день образовалось Пакистанское государство. Пакистанцы - гордая нация, которые хотят жить в благополучии и мире. Последние два года были проблемными для всех стран из-за пандемии. Сегодня мы можем заявить, что 70% наших граждан полностью вакцинированы".

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи на мероприятии в честь Национальный праздника страны - Дня Пакистана.

"Пакистан поддерживал Азербайджан в ходе Второй Карабахской войны. Наши страны продолжают сотрудничать, отношения развиваются во всех сферах. Недавно были запущены прямые авиарейсы из Пакистана в Азербайджан. Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана за его принципиальную позицию и поддержку в вопросе Джамму и Кашмира. Нынешний год очень значим для нас, так как в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном", - добавил посол.

Участвовавший на мероприятии министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев заявил, что после того как в 1991 году Азербайджан заявил о своей независимости, Пакистан был в числе первых стран, признавших независимость нашей страны: "Основа нашего крепкого сотрудничества была заложена Гейдаром Алиевым и сейчас успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Наше сотрудничество развивается в сферах сельского хозяйство, энергетики, промышленности, туризма, науки, образования. Мы и дальше будем укреплять наши отношения".

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