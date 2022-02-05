Посольство Пакистана организовало выставку, посвященную дню солидарности Кашмира

Состоялась выставка посвященная дню солидарности Кашмира, организованное посольством Пакистана в Азербайджане

Посольство Пакистана в Азербайджане организовало в Баку выставку, посвященную дню солидарности Кашмира.

Как передает Report, в открытии выставки принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

5 февраля Пакистан ежегодно отмечает День солидарности с народом находящегося под оккупацией Джамму и Кашмира.

"Благодарю правительство Азербайджана за поддержку Пакистана в вопросах Джамму и Кашмира. Сегодня мы вспоминаем всех пострадавших, подвергшихся насилию, людей, которых арестовали. Этот день очень важен для нас",- заявил посол.

Билал Хаи с сожалением отметил, что мировая общественность делает громкие заявления, однако при этом не предпринимает никаких активных действий для решения этого вопроса. Он добавил, что резолюции ООН остаются на бумаге, хотя Пакистан всегда готов начать их реализацию.

"История Джамму и Кашмираполна грусти и боли", - добавил посол и представил зрителям выставку фотографий, рассказывающих о последствиях оккупации Джамму и Кашмира.