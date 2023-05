Посольство Пакистана: Наследие Гейдара Алиева ведет Азербайджан по пути процветания

Правительство и народ Пакистана обращается с наилучшими пожеланиями к народу братского Азербайджана в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Пакистана в Азербайджане в Twitter.

"Пусть наследие общенационального лидера и впредь ведет Азербайджан по пути процветания и развития", - говорится в публикации.